شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الابتدائى والإعدادى الأزهرى يؤدون اليوم امتحانات الفقه والقرآن والنحو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات النقل الأزهرى، حيث يؤدى طلاب الصف الثالث الابتدائى الامتحان فى مادة القرآن الكريم، بينما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والدراسات الاجتماعية، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى الامتحان فى مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولي "النحو"، بينما يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولي " النحو والصرف".

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.