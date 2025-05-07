شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: بدء التقديم في منح مجانية للتدريب على 28 مهنة بشهادات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للحصول على منح مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 28 مهنة، من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة، وذلك بالتعاون مع معهد الساليزيان "الدون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، تطبيقًا لبروتوكول تعاون مُشترك بين "الوزارة" و"المعهد"، يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للمُتدربين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية، وذلك تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في عيد العمال.

وفي هذا السياق، دعا محمد جبران وزير العمل في تصريحات، الشباب المصري إلى التقديم في هذه المنح الجديدة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها "الجمهورية الجديدة" له في مجال التدريب المهني، لتأهيله على مِهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وبشهادات دولية.

وقال إنه يمكن التسجيل في المنحة الجديدة من خلال هذا الرابط الذي يحتوي أيضًا على كافة المهن التي سيتم التدريب عليها، وكذلك الشروط المطلوبة وهو: https://forms.gle/KdqwtYWBYyrdM77m7 ،على أن يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 7-5-2025، وحتى اكتمال العدد المطلوب..