شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الأربعاء 7-5-2025 ارتفاع جديد فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 19 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 20 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 34 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 38 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 37 درجة.

الصغرى 21 درجة.