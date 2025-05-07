شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين.

وأيد 86% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، بينما عارض 14% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين.