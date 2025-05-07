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86% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين

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  • 86% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين 1/2
  • 86% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين.

وأيد 86% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين، بينما عارض 14% من القراء مطالب تغليظ عقوبة إطلاق الفتاوى من غير المختصين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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