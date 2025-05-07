شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لاختيار خروف العيد.. 17 خطوة لضمان أضحية سليمة والان مع تفاصيل الخبر

الغنم سواء الخراف أو الماعز أكثر الحيوانات التى يتم شراؤها كأضحية نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها من الحيوانات الأخرى كالإبل أو البقر، وفيما يلى نوضح أهم النصائح الواجب اتباعها عند شراء خروف العيد.

1. الابتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين والشراء من أماكن موثوق بها مثل شوادر وزارة الزراعة والمزارع المتخصصة فى التربية والتسمين، لضمان تغذية الحيوانات على العلائق الجيدة سواء الخضراء أو الجافة والتى تؤثر على جودة اللحم الناتج.

2. يجب على صاحب الأضحية إذا كان غير ذى خبرة فى عملية الشراء الاستعانة برأي ذوي الخبرة، وأن يأخذ بنصائحهم وأن يتم الشراء على أساس الوزن القائم لتلافي عمليات الغش مع الآخذ في الاعتبار وزن الحيوان صائم.

3. يجب أن يكون الخروف سليما وخاليا من العيوب الظاهرية.

4. يجب أن يتميز الحيوان بالنشاط والحيوية، حيث إن الكسل والخمول يدل على وجود مشاكل صحية، ويجب أن يكون رأس الحيوان في مستوى جسم الحيوان غير مدلاة ناحية الأرض أو مرتفعة عن الجسم.

5. تكون عيونة لامعة وخالية من الإفرازات ولا يوجد اصفرار بها.

6. صوف الخروف لا يمكن نزعه بسهولة.

7. عدم وجود إسهال: ويعرف ذلك بالنظر أسفل الإلية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق بمؤخرة الحيوان وفى حالة لينة دل ذلك على وجود إسهال.

8. عدم وجود خراريج أو دمامل او أية أورام في جسم الحيوان وتحت الفك السفلى، وفى منطقة الرقبة أو عدم وجود أمراض جلدية مثل الجرب.

9. أن تكون قوائمه سليمة وخالية من الكسور.

10. إقبال الحيوان على تناول الأعلاف الخضراء أو المركزة لأن الحيوان المريض يمتنع عن تناول الأعلاف أو يقبل عليها بصعوبة.

11. نظرا لوجود الصوف الكثيف لذا يجب فحص الأغنام باليد عند شرائها كما يلى:

* فحص الرقبة: التأكد من امتلاء الرقبة باللحم و خلوها من الدمامل، والخراريج.

* فحص الظهر: حيث يجب أن يكون الظهر مستويا وعريضا وممتلئا باللحم.

12. يجب التأكد من عمر الخراف لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد طراوة اللحم خاصة في الذكور. فالعمر الملائم لذبح ذكور الأغنام: من 1 - 2 سنة، وأفضلها فى عمر 8-12 شهرا، ويمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان، ويتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى فيتم تحديد عمر الحيوان كالآتي:

13- العمر أقل من 1 عام: تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل - لونها يميل للون الأبيض.

14- العمر ما بين عام - 1.5 عام: يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع – فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الاخرى.

15- العمر ما بين 1.5- 2.5 عام: يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب.

16- العمر ما بين 2.5 - 3.5 عام: يحدث تبديل في الزوج الثالث من القواطع حيث يصبح الفك السفلى به 6 أسنان طويلة في المنتصف يحيط به سنة صغيرة من كل جانب.

17- العمر ما بين 3.5 - 4 أعوام: يحتوى لفك السفلى على 8 أسنان كبيرة وكلما تقدم الحيوان في العمر تآكلت الأسنان، وكبر الفاصل بينها ، وتغير لونها إلى الأصفر، ثم تبدأ في التساقط حتى تتساقط كلها تقريبا عند عمر 8 سنوات.