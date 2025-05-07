شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء شبكة القطارات السريعة المصرية وعدد الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يمتد بطول حوالي 2000 كيلومتر وبعدد 60 محطة والمخطط لها نقل 2,5 مليون راكب يومياً و12 مليون طن بضائع سنوياً عند اكتمالها.

وتتضمن الشبكة ثلاث خطوط رئيسية يربط أولها مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة ومطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية والقاهرة والإسكندرية بطول يبلغ 660 كيلومترًا.

والخط الثاني يبدأ من مدينة السادس من أكتوبر وحتي أبو سمبل في أقصي صعيد مصر مروراً بأسوان وبطول يبلغ 1100 كم، أما الخط الثالث فيبدأ من قنا ويصل إلي سفاجا مروراً بالغردقة بطول 175 كم.

وجار دراسة إنشاء الخط الرابع من بورسعيد حتي أبو قير بطول 250 كم لربط كافة الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط من بورسعيد شرقاً وحتى الإسكندرية غرباً.

وسيعمل علي الشبكة قطارات سريعة بسرعة تصل إلى250 كم/ ساعة وقطارات إقليمية بسرعة تصل إلي 160 كم / ساعة وقطارات للبضائع بسرعة تصل إلي 120 كم / ساعة.