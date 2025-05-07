شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: صرف إعانات طوارئ لـ10 آلاف عامل بـ68.5 مليون جنيه خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، وزير العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يواصل دوره الحيوي في حماية العاملين في المنشآت التي تواجه تحديات تؤثر على استقرارها وقدرتها الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعامل المصري.

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 1 أبريل 2025، صرف الصندوق إعانات طوارئ بقيمة 68 مليونًا و500 ألف جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملاً في 41 منشأة متعثرة، وذلك لضمان استمرار الحياة الكريمة للعمال حتى تستعيد هذه المنشآت نشاطها الإنتاجي بالكامل.

وأشار جبران إلى أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ إنشائه في 1 يوليو 2022 وحتى 9 أبريل 2025، بلغ نحو 2 مليار و293 مليونًا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل يعملون في 3991 منشأة على مستوى الجمهورية، ما يعكس الدور المحوري للصندوق كأحد أبرز أذرع الدولة في حماية العمالة المتضررة.

وأضاف وزير العمل أن الصندوق شهد تطورًا نوعيًا في آليات الدعم، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجّه برفع الحد الأدنى لإعانة الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، بما يعزز قدرة العامل على تجاوز فترات التعثر التي تمر بها بعض القطاعات.