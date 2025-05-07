شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحافة والطباعة والإعلام تنظم اليوم احتفالية كبرى بعيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة، برئاسة مجدي البدوي رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم، الأربعاء 7 مايو 2025، احتفالية كبرى بمناسبة عيد العمال.

وأوضح البدوى، أنه من المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم عدد من القيادات البارزة في المؤسسات الصحفية والإعلامية والثقافية، في مقدمتهم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، وهبة الله عارف رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، إضافة إلى قيادات المطابع الأميرية، ودار المعارف، كما سيتم تكريم الوكيل الدائم لوزارة الثقافة عمرو بسيوني، ومحمد أبو سعدة رئيس رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ومجدي لاشين الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وذلك تقديرا لإسهاماتهم فى دعم قضايا الثقافة والإعلام.

وتشمل الاحتفالية أيضا تكريم عدد من القيادات العمالية من مختلف اللجان النقابية من أعضاء النقابة، الذين كان لهم دور بارز في خدمة العمال وتعزيز العمل النقابي في مواقعهم.

وأكد مجدي البدوي، أن الاحتفالية تهدف إلى منح دفعة لكل من يجتهد فى عمله، وتشجيع شباب العمال، وتحفيزهم على العطاء والتميز، لافتا إلى أن التكريم جاء بناء على ترشيحات اللجان النقابية، في إطار الحرص على دعم الجهود الفعلية داخل مواقع العمل.