شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولى بـ"إعلام القاهرة" اليوم حول الاتصال الصحى وتمكين المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثلاثين الذى تنظمه كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان "الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، بمشاركة واسعة من الباحثين والخبراء في مجالات الإعلام والصحة العامة.

ويُعد هذا الحدث العلمي البارز منصة فكرية لمناقشة دور الإعلام الصحي في تعزيز الوعي المجتمعي، والتصدي للشائعات والمعلومات المضللة، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر وعيًا ومرونة في التعامل مع الأزمات الصحية.

ويأتي هذا المؤتمر برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، ودعم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر.