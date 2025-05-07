شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن محور بديل خزان أسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت وزارة النقل محور بديل خزان أسوان بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات محاور النيل التى تم تنفيذها لربط ضفتى النيل وتنمية عدة مناطق.

وخلال النقاط التالية أهم المعلومات عن المشروع.

1. يبلغ طول المحور 5.4 كم، وعرضه 29 مترا، ويتضمن المحور عدد 2 كوبري وعدد 1 نفق.

2. تم تنفيذ المحور ضمن محاور النيل العرضية التي وجهت بتنفيذها القيادة السياسية لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلومترا ولخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

3. تم افتتاح المحور رسميا في الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي.

4. ساهم هذا المحور التنموي فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

5. المحور يمتد غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – اسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي ( القاهرة - اسوان ) والربــط على طريـق أسوان / أبو سمبل.





محور بديل خزان أسوان