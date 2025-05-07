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وزارة الصحة تصدر دليل حقيبة الحاج.. أدوية ومستلزمات تحميك خلال المناسك

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وزارة الصحة تصدر دليل حقيبة الحاج.. أدوية ومستلزمات تحميك خلال المناسك

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 07 مايو 2025 03:30 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن حقيبة الطوارئ التي يجب حملها أثناء أداء مناسك الحج يتوفر فيها أدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى الأدوية التالية:

1- خافض للحرارة.

2- مضاد للمغص.

3- مضاد للانتفاخ.

4- كريم مرطب.

5- فرشاة الأسنان والمعجون.

6- محلول معالجة الجفاف.

وكانت وزارة الصحة والسكان أوضحت ضرورة أن يكون فى حقيبة مريض السكر الأغراض التالية:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.

- جهاز قياس السكر المحمول.

- معقم يدين وكمامات.

- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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