شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تصدر دليل حقيبة الحاج.. أدوية ومستلزمات تحميك خلال المناسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 07 مايو 2025 03:30 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن حقيبة الطوارئ التي يجب حملها أثناء أداء مناسك الحج يتوفر فيها أدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى الأدوية التالية:
1- خافض للحرارة.
2- مضاد للمغص.
3- مضاد للانتفاخ.
4- كريم مرطب.
5- فرشاة الأسنان والمعجون.
6- محلول معالجة الجفاف.
وكانت وزارة الصحة والسكان أوضحت ضرورة أن يكون فى حقيبة مريض السكر الأغراض التالية:
- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.
- وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.
- جهاز قياس السكر المحمول.
- معقم يدين وكمامات.
- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.
- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز