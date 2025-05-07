شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تصدر دليل حقيبة الحاج.. أدوية ومستلزمات تحميك خلال المناسك والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن حقيبة الطوارئ التي يجب حملها أثناء أداء مناسك الحج يتوفر فيها أدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى الأدوية التالية:

1- خافض للحرارة.

2- مضاد للمغص.

3- مضاد للانتفاخ.

4- كريم مرطب.

5- فرشاة الأسنان والمعجون.

6- محلول معالجة الجفاف.

وكانت وزارة الصحة والسكان أوضحت ضرورة أن يكون فى حقيبة مريض السكر الأغراض التالية:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- وجود كمية كافية من الأنسولين وإبر الحقن.

- جهاز قياس السكر المحمول.

- معقم يدين وكمامات.

- بطاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

- إذا شعرت بأي أعراض مرضية استشر البعثة الطبية على الفور.