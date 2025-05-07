شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 21 مايو حتى 4 يونيو.. مواعيد امتحانات نهاية العام للنقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدة أن فترة التقييم تبدأ من 21 مايو الجارى حتى 4 يونيو المقبل، حسب الجداول التى بدأت المديريات التعليمية إعلانها للطلاب، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد وتنظم من خلال المديريات والإدارات التعليمية سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن أى صف دراسى ينتهى من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يدخل طلابه فى إجازة نهاية العام الدراسى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فى وقت سابق المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024-2025، حيث تبدأ من يوم 21 مايو الحالى للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والإعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.