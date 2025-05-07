شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بداية الأصوام المتبقية فى النتيجة القبطية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعد النتيجة القبطية جزءًا أصيلًا من التراث القبطي في مصر، فهي ليست مجرد تقويم زمني، بل هي سجل روحي يتضمن الأعياد والمناسبات الدينية التي تُعبر عن عقيدة الإيمان المسيحي بالنسبة للأقباط.

وتحمل النتيجة القبطية لعام 2025 في طياتها مواعيد الأعياد المسيحية الكبرى والصغرى، إلى جانب مواعيد الصوم والاحتفالات المقدسة. فتعتبر النتيجة القبطية دليل زمني وروحي تُذكر بمواعيد الأعياد والصيام والاحتفالات.

الأصوام المتبقية في النتيجة القبطية لعام 2025

- صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

- صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

- صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

جدير بالذكر أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطي، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.