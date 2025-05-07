شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية يختتم فعالياته بعد مناقشات وجلسات يومين والان مع تفاصيل الخبر

في إطار رئاسة جمهورية مصر العربية للمجلس الأعلى للمنظمة في دورته الحالية، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انعقد المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية في القاهرة يومي 5 و6 مايو 2025 بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بعنوان "التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

وشهدت الجلسة الختامية حضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمراة والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس ، والسيدة رويدة حمادة منسى الخبيرة فى قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، والسيدة نورا اسامة مديرة التخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية .

وألقت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومى للمرأة، إعلان القاهرة والذي نص على :



وفي ضوء العروض والمناقشات التي دارت خلال المؤتمر، نعلن نحن المشاركات والمشاركون أننا :

1-نؤكد على أهمية السعي نحو بلورة رؤية عربية موحدة في مواجهة العنف السيبراني وضمان بيئة رقمية آمنة للنساء والفتيات تضم الحكومات والمجتمع المدني وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية.



2-نثمن أهمية التقدم التكنولوجي في تحقيق التواصل والتمكين بدون تمييز. ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز الأطر القانونية لحماية النساء والفتيات من العنف السيبراني.

3- نرى أن تكثيف برامج التوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في التعامل مع قضايا الجرائم الرقمية، لا سيما التي تستهدف النساء والفتيات، ضرورة قصوى.



4-نرى ضرورة إدراج التربية الرقمية والتثقيف القانوني في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي الرقمي، لاسيما لدى الفتيات، وتمكينهن من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.



5-نشجع الحكومات على تبني حملات توعوية عامة، تستهدف التنبيه والتعريف بمخاطر العنف السيبراني لاسيما ضد النساء والفتيات، وسبل مواجهته.



6-نحث الشركات والمنصات الرقمية على تحمل مسؤولياتها تجاه حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني عبر اعتماد وتطبيق سياسات تتسم بالشفافية والإتاحة.

7- نؤمن بضرورة تمثيل النساء والآليات الوطنية المعنية بالمرأة في وضع وتنفيذ السياسات المعنية بالأمن السيبراني والتحول الرقمي.



8-نؤكد على دعمنا ومساندتنا للمرأة الفلسطينية الصامدة فى مواجهة كل أشكال العنف الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية، كما نؤكد على أن حمايتها من العنف السيبراني هو حقها الراسخ في الحماية من العنف بجميع أشكاله، وأن تمكينها في الفضاء السيبراني ودعم حقها في الوصول إلى الانترنت هو امتداد لنضالها من أجل الحرية، وهو جزء لا يتجزأ من حقها الإنساني والسياسي والاجتماعي، فضلا عن حقها في ايصال الاغذية والأدوية في ظل الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وشهدت الجلسة الختامية إطلاق الدليل التدريبى الذي أعدته منظمة المراة العربية حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الاممية المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة " سيداو " بالاضافة الى الاعلان عن جائزة منظمة المرأة العربية ( الفتاة العربية ).

وشهد ختام المؤتمر مراسم تسليم وتسلم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية وتسليم درع الشعلة.