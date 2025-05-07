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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-5-2025 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 07 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:30  ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء  9:02 م


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م


مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد  صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 9:00 م

 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة  العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:21 م
وقت صلاة العشاء 8:44 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:41  ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 10: 4م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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