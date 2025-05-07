شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الأربعاء، 07 مايو 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:30 ص

موعد صلاة الظهر 12:51 م

موعد صلاة العصر 28: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:36 م

موعد صلاة العشاء 9:02 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:36 م

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:11 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:48 م

موعد صلاة العصر 4:25 م

موعد صلاة المغرب 7:33 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:25 ص

وقت صلاة الظهر 12:39 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

وقت صلاة المغرب 7:21 م

وقت صلاة العشاء 8:44 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:45 م

موعد صلاة العصر 10: 4م

موعد صلاة المغرب 7:20 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م

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