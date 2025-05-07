شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7-5-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالأربعاء، 07 مايو 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء 7-5-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 28: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:36 م
موعد صلاة العشاء 9:02 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:32 ص
موعد صلاة الظهر 12:57 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:11 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 9:00 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
وقت صلاة الظهر 12:39 م
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:21 م
وقت صلاة العشاء 8:44 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:45 م
موعد صلاة العصر 10: 4م
موعد صلاة المغرب 7:20 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
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