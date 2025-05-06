شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تحسن ملحوظ فى إنتاجية القمح بنسبة زيادة تتراوح بين 7% و10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاجية القمح في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال هذا العام، حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 3.1 مليون طن من القمح، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسبة من 7% إلى 10%، موضحًا أن هذه التحسينات تعود إلى عدة عوامل، من بينها التطورات المناخية وتحسين بذور القمح التي تم استخدامها.

وأشار الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر لم تجمع حتى الآن نحو 10 مليون طن من القمح، وأن الزيادة المتوقعة ستتحقق مع ارتفاع درجات الحرارة التي ستساهم في تدفق المحصول.

وأضاف أن مشروعات استصلاح الأراضي كانت محورية في زيادة المساحات الزراعية، حيث تم استصلاح مليون ونصف فدان ضمن مشروع الريف المصري، بالإضافة إلى مشروعات كبيرة مثل مستقبل مصر وتوشكى التي ساهمت في استصلاح حوالى 400 ألف فدان.

وأوضح أن مصر تعمل بشكل مستمر على تحسين إدارة الموارد المائية، وخاصة في مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي لضمان توفير الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، مؤكداً على خطط الوزارة لزيادة المساحات الزراعية إلى 10 مليون فدان بحلول عام 2027.