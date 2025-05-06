شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: السودان يعلن قطع العلاقات مع الإمارات ويعتبرها دولة عدوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن - ريهام عبد اللهالثلاثاء، 06 مايو 2025 06:18 م
أعلن السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات واعتبرها دولة عدوان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، قطع العلاقات مع دولة الإمارات واعتبارها "دولة عدوان" لما اعتبره المجلس دعماً يتم تقديمه لمليشيا الدعم السريع، لافتاً في بيان له مساء اليوم إلى أن الميليشيا صعدت من استهدافها للمنشآت الحيوية والخدمية فى السودان، وآخرها استهداف ميناء ومطار بورتسودان ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
وأشار مجلس الدفاع والأمن السوداني، فى بيانه أن التصعيد فى بورتسودان يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبشكل خاص الأمن فى البحر الأحمر.
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