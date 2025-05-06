شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: سحبنا 268 عينة بنزين بمختلف المحافظات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين لشئون الرقابة على المنتجات البترولية، إنه بمجرد أن تم رصد عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول وجود مشكلة في البنزين، وجه وزير التموين بتكثيف الحملات الرقابية في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذي يذاع على قناة الحياة: "بالفعل منذ أمس، والجميع يعمل على الأرض، وتم سحب 268 عينة على مستوى أنحاء الجمهورية ومن جميع المحافظات، بالتنسيق مع وزارة البترول والإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد مما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "النتائج المبدئية طبقا للواقع، هو مطابقة كافة العينات للمواصفات القياسية، ولكن بالرغم من ذلك يتم إرسالها للمعامل للتأكد من المطابقة بشكل أكبر، والنتائج سيتم طرحها على الجميع".