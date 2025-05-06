شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع القبرصى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالوزير فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء المستجدات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية وسبل دعم علاقات التعاون العسكرى وكذلك دور مصر المؤثر والفاعل فى تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التى تربط البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة، كما أشار إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أشار وزير الدفاع القبرصى إلى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية وسفير جمهورية قبرص بالقاهرة.