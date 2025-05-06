شكرا لقرائتكم خبر عن الفاتيكان: تعليق اتصالات الهواتف والإنترنت غدا قبل انتخاب البابا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفاتيكان غدا / الأربعاء/ لانتخاب البابا الجديد خلفا للبابا فرنسيس بمشاركة الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، وسط إجراءات سرية.

وأعلن الفاتيكان - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تعليق الاتصالات اعتبارا من الساعة الثالثة مساءً غد حتى انتخاب البابا، بالإضافة إلى تعطيل جميع أنظمة إرسال إشارات الاتصالات المحمولة والإنترنت داخل أراضي دولة الفاتيكان، بجانب تركيب أجهزة تشويش التردد داخل الأماكن المخصصة لذلك.

وأوضح أن هذا القرار يأتي لضمان أقصى قدر من السرية أثناء انعقاد المجمع المغلق في إطار المتطلبات التنظيمية والسلامة الصارمة للأنشطة المتعلقة بانتخاب البابا الجديد.

وفي ذات السياق، التزم مسؤولو المراسم البابوية وموظفي الفاتيكان والأطباء السرية المطلقة، وأداء اليمين قبل الاجتماع لانتخاب خليفة البابا فرنسيس، وتمتد السرية إلى حظر استخدام أجهزة التسجيل الصوتي والفيديو.