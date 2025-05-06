شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026 ومدة الدراسة بالفصلين الدراسيين والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنفوجراف يوضح تفاصيل بدء العام الدراسى الجديد 2026، ومدة الدراسة بالفصلين الدراسيين، كما كشفت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، موعد بدء إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 24 يناير 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2025 / 2026، والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.