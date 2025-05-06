شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الحوثيون لن يستهدفوا السفن مجددا.. وإعلان مهم قبل زيارتى للشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالبيت الأبيض، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقال ترامب، إن الحوثيين لن يستهدفوا السفن مجددا بالبحر الأحمر، مضيفا: "الحوثيون قالوا إنهم سيتوقفون عن استهداف السفن".

وذكر ترامب أن كندا تحظى بمكانة خاصة لديه ولدى الولايات المتحدة، موضحا أن اتفاق نافتا كان غير جيد للولايات المتحدة.

وتابع ترامب: "سيكون هناك إعلان مهم قبل زيارتي للشرق الأوسط".