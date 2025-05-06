شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتعهد بإنهاء الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تعهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية من خلال خطة زمنية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.

واستعرض الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى التعليم قبل الجامعى، ملامح خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، 2025,2026، مشددًا على أن واقع التعليم يقاس بما يحدث داخل الفصل الدراسي، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل مباشر في تحقيق نسب حضور مرتفعة حتى هذا الوقت من العام الدراسي تتراوح بين 80% إلى 90%، فضلًا عن أن كثافة الفصول لا تتعدى 50 طالبًا في الفصل الواحد، كما وضعت الوزارة خطة لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية خلال مدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.