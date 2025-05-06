شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم وجهوا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف نتنياهو: "قلت بالأمس إن هجوم الحوثيين لن يتم الرد عليه بانفجار واحد بل بانفجارات"، مشيرا إلى أن الغارات على صنعاء اليوم هي رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين.