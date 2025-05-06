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نتنياهو: وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء

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نتنياهو: وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 06 مايو 2025 06:49 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم وجهوا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف نتنياهو: "قلت بالأمس إن هجوم الحوثيين لن يتم الرد عليه بانفجار واحد بل بانفجارات"، مشيرا إلى أن الغارات على صنعاء اليوم هي رسالة لإيران الداعم الرئيسي للحوثيين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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