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10 يناير 2026 بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد

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10 يناير 2026 بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 06 مايو 2025 07:38 م

كشفت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026 موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد والذي يبدأ في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، مؤكدة على أنه يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسى الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

وأضاف أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستبدأ يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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