شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: مجلس النواب يستمع لممثلى الملاك والمستأجرين الأحد والإثنين والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب أفرد لمشروع القانون جلستا استماع حضر فيها في اليوم الأول وزراء معنيون، واليوم الثاني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم خبراء وأساتذة القانون.

وكشف المستشار محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن يومي الأحد والإثنين المقبلين سيشهد حضور الملاك والمستأجرين، حيث يتم دعوة ممثلين عن الملاك يوم الأحد، بينما يستضيف المجلس يوم الإثنين المستأجرين ومن يمثلهم.

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كل الأطراف ممثلة، وأعضاء مجلس النواب يسألونهم، مشيرا إلى أن مجلس النواب منح مشروع القانون الأهمية التي يستحقها وتليق به.