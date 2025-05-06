شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنتوقف عن قصف اليمن فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون هناك إعلان كبير للغاية قبل زيارة الشرق الأوسط.

وأضاف "سنتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، موضحا أن الحوثيين أعلنوا وقف ضرباتهم، وبالتالي قررنا وقف القصف فورا

وقال الرئيس الأمريكي "الحوثيون قالوا لنا رجاء توقفوا عن قصفنا ونحن سنتوقف عن استهداف السفن"

وفي سياق آخر، شن الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة من غارات على العاصمة اليمنية، طالت مطار صنعاء الدولي، ومحطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، ومنطقة عطان، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين.



وأشار مصادر إعلامية محلية في صنعاء إلى أن الاحتلال قصف - أيضا - محطة كهرباء حزيز المركزية بصنعاء، بالإضافة إلى استهداف مصنع "أسمنت عمران".