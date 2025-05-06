شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى تنظم مؤتمرها السنوى "مجتمع طبى مبتكر" 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية طب قصر العينى المؤتمر العلمى السنوى تحت عنوان "مجتمع طبي مبتكر"، تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية والذي يُعد خطوة هامة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار في التعليم الطبي والممارسة الصحية، وركيزة أساسية لدعم الصناعات الطبية الوطنية.

يعقد المؤتمر 28 و 29 مايو الجارى، ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث الاتجاهات العلمية، وتشجيع البحث التطبيقي، وتسليط الضوء على أهمية التكامل بين المعرفة الأكاديمية والابتكار التقني، بما يسهم في تطوير صناعات دوائية وتجهيزية متقدمة، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

يمثل هذا الحدث منصة تفاعلية تجمع نخبة من العلماء والباحثين والمهنيين في القطاع الصحي والصناعي، لبحث التحديات واستكشاف الفرص المتاحة لبناء منظومة طبية حديثة، قائمة على البحث والابتكار.

ودعا عميد كلية طب قصر العينى الدكتور حسام صلاح، الاطباء بقصر العينى للمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء العلمى المميز.