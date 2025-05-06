شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: لن نتهاون مع أى تقصير فى منظومة عمل المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج المرور الميداني لفرق القطاعات المعنية بالوزارة لسير العمل في 16 مركزا تكنولوجيا على مستوي 9 محافظات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، والاطمئنان علي فصل طالب الخدمة عن مقدمها ومدي كفاية أعداد الموظفين العاملين بكل مركز وكذا كفاية الأجهزة التكنولوجية (الكمبيوتر - الطابعات - الماسحات الضوئية وغيرها ) ورصد أي معوقات تواجههم في سرعة حصولهم علي خدماتهم المختلفة.

كما تم عرض موقف أعداد الطلبات والملفات الخاصة بالمواطنين في كافة الإدارات المختلفة بالمراكز التكنولوجية ومن بينها التصالح علي مخالفات البناء والمحال العامة وغيرها من الخدمات اليومية للمواطنين.

ومن جانبها، شددت د. منال عوض علي أن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين و سرعة إنجاز الخدمات التي يطلبوها.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بتشكيل لجنة من الوزارة للمرور الميداني علي المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين، كما طالبت د.منال عوض باستمرار المرور الميداني وبشكل دوري من القطاعات المعنية بالوزارة علي المراكز التكنولوجية في جميع المدن والأحياء والمراكز بالمحافظات لتلافى كافة المعوقات التى تم رصدها والتأكد من حلها وتيسير حصول المواطنين على خدماتهم والحصول عليها بسهولة ويسر.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية بعلى أهمية سرعة وضع خطة لمواعيد عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة ( السيارات المتنقلة ) بالتنسيق بين الوزارة و المحافظات للتواجد فى الوحدات المحلية القروية والبعيدة عن المراكز التكنولوجية فى المدن والأحياء ، والإعلان عن مواعيد عملها للمواطنين للتيسير عليهم وعدم التنقل إلى مقار المراكز التكنولوجية فى المدن والمراكز الرئيسية.

وطالبت منال عوض بالتوسع خلال الفترة المقبلة فى تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة بالأحياء والمراكز والمدن بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أن سعى الوزارة لوضع دليل موحد للرسوم المحلية والخدمية ليتم العمل به فى المراكز التكنولوجية على مستوي الـ27 محافظة.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية السادة المحافظين بضرورة الاهتمام بعملية صيانة الأجهزة داخل المراكز التكنولوجية وإحلال الأجهزة القديمة لضمان استمرارية العمل بكفاءة وتطوير عقود الصيانة ومتابعتها لتشمل تحديث الأجهزة الموجودة وسرعة والانتهاء من الملفات المتراكمة في عدد من الإدارات للمساهمة في تحسين أداء الخدمات وتوفير الاحتياجات اللوجستية للمراكز التكنولوجية وتفعيل الخدمات الإلكترونية والتوسع في أرشفة المعاملات والتعامل الإلكتروني لكافة المستندات.