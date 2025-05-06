شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل متخصصة حول إشكاليات التحقيق والتصرف بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق ٦ مايو ٢٠٢٥، فعاليات ورشة العمل المتخصصة التي أقيمت تحت عنوان “إشكاليات التحقيق والتصرف – تطبيقات عملية”، وذلك بمشاركة (60) من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف درجاتهم القضائية، من درجة معاون نيابة وحتى رئيس نيابة.

وقد أُقيمت ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو الجاري، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمحافظة سوهاج، وشهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من المستشار عبد الحميد رسلان – مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار أحمد عبد الرحيم – مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار محمد أبو عميرة – رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بسوهاج.

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أعرب المستشار الدكتور أيمن نبيل عن ترحيبه بالمشاركين، ناقلاً تحيات المستشار رئيس الهيئة وتمنياته بأن تكون الورشة قد حققت أهدافها المرجوة، وساهمت في صقل الخبرات القانونية للمشاركين، كما وجّه الشكر للدكتور عدنان بدوي – مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الاستعلامات – على تعاونه المثمر مع النيابة الإدارية في إنجاح فعاليات الورشة.

وأكد مدير المركز على التزام مركز التدريب القضائي بتنفيذ توجيهات مع رئيس الهيئة في دعم أعضاء النيابة الإدارية وتزويدهم بالأدوات القانونية والتطبيقات العملية التي تمكّنهم من التعامل مع القضايا المعقدة، وعلى رأسها مخالفات البناء والتصالح، بما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة.

وقد اشتمل البرنامج التدريبي على مجموعة من المحاضرات تناولت موضوعات متنوعة، من أبرزها:

• “الانتماء الوظيفي وإدارة التغيير” ألقاها المستشار معتز الهلالي.

• “إشكاليات التحقيق - تطبيقات عملية” ألقاها المستشار أيمن شوقي.

• “دور وحدة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء” ألقاها المستشار إبراهيم أبو زيد.

• “فنيات إعداد مذكرة التصرف - قضايا عملية” ألقاها المستشار الدكتور حسان هاشم.

• “المخالفات الوقتية والمستمرة” ألقاها المستشار إسماعيل أبو كريشة.

• “الإجراءات الشكلية والموضوعية الخاصة بالتحقيق” ألقتها المستشارة نهى حامد.

• “أهم المبادئ القضائية الحديثة في قضايا النيابة الإدارية” ألقاها المستشار محمد حامد دياب.

• “مرونة الفكر القانوني” ألقاها المستشار سعد خليل.

• “تطبيقات عملية ومناقشة عامة” ألقاها المستشار حلمي حسين العمدة.

وفي ختام الورشة، تم تسليم المشاركين شهادات إتمام البرنامج التدريبي، وسط إشادة عامة بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي للورشة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.



جانب من ختام ورشة إشكاليات التحقيق والتصرف



جانب من ختام ورشة إشكاليات التحقيق والتصرف



جانب من ختام ورشة إشكاليات التحقيق والتصرف