شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بزيادة الكميات المطروحة من زيت الطعام فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا لمتابعة ضخ السلع الغذائية وزيت الطعام ة، في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة جهود تطوير القطاع وتحقيق وفرة فى السلع الاستراتيجية بحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور مهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس محمود حجازي، رئيس مجلس ادارة شركة الزيوت المستخلصة، والمهندس محمد رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة.

وناقش الدكتور شريف فاروق الموقف الحالي لإنتاج الشركة من الزيوت وأهمية زيادة الكميات المطروحة في الأسواق، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، كما أكد على التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع الشركات الوطنية لتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية وضمان جودتها وسهولة توافرها.

وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء الفني والتشغيلي للشركة ، حيث وجه الوزير بضرورة تسريع خطوات التحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، إلى جانب التوسع في أنشطة الشركة لتشمل مجالات جديدة تواكب احتياجات السوق وتدعم تنافسية المنتج المحلي.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية العمل وفق رؤية واضحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في السوق يعتمد بشكل أساسي على كفاءة أداء الشركات التابعة واستجابتها للمتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، أكد رئيس شركة الزيوت المستخلصة الالتزام بدعم جهود الوزارة في توفير منتجات آمنة وبجودة عالية، مع الاستعداد الكامل للتوسع الإنتاجي بما يلبي الطلب المحلي ويعزز من تنافسية المنتج الوطني.

وفي ختام اللقاء شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ خطط التطوير والتوسع، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار توجيهات الدولة بدعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.