شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ديفيد بيرج الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية بالإنابة، لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالحركة الكشفية على المستويات المصرية والعربية والعالمية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجال دعم وتطوير الحركة الكشفية، وذلك بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة.

حضر اللقاء، هاني عبدالوهاب، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية - مدير الإقليم الكشفي العربي، محمد عمر عضو اللجنة الكشفية العالمية، الاستاذ مصطفى مجدي مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية والمعلومات.

شهد اللقاء مناقشة نتائج استضافة جمهورية مصر العربية فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، وتأثير مخرجات المؤتمر على الكشافة في جميع أنحاء العالم، والتطلعات والتوجهات المستقبلية للمنظمة الكشفية العالمية، كما تناول اللقاء التعاون في المجال الكشفي عربياً وإقليمياً ودولياً، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة الكشفية العالمية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تقدم كافة أشكال الدعم للأنشطة الشبابية والكشفية، وهو ما ينعكس في تبني سياسات واضحة لتمكين الشباب وتوفير المساحات الآمنة لهم لممارسة أنشطتهم الإبداعية والمجتمعية، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الكشفية وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في البرامج الكشفية التي تسهم في بناء الشخصية وتنمية المهارات القيادية لديهم، مشيداً بدور المنظمة في تنمية الحركة الكشفية عالمياً.

أشار الدكتور أشرف صبحي أن الكشافة المصرية تحظى باهتمام ودعم كبير من الدولة المصرية، انطلاقاً من إيمان الدولة الراسخ بأهمية دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن الحركة الكشفية عماداً وطنياً راسخاً تسهم في تنمية القيم والانتماء والانضباط وروح العمل الجماعي لدى النشء والشباب.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتوسع في نشر الثقافة الكشفية في جميع المحافظات، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تبرز قدرات الشباب المصري، مشيداً بالدور الذي تلعبه المنظمة الكشفية العالمية في دعم جهود الدول الأعضاء ومشاركة الخبرات.

ومن جانبه، أعرب ديفيد بيرج عن تقديره للجهود المبذولة في مصر لدعم الكشافة، مثمناً التعاون المثمر مع الجهات الرسمية المصرية، ومؤكداً أن مصر تمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير الحركة الكشفية على المستويين العربي والدولي، مشيراً إلى أهمية استمرارية العمل المشترك للنهوض بالحركة الكشفية في المنطقة، معبرا عن فخره واعتزازه لاحتضان مصر لمقر الاقليم الكشفي العربي.

وعلي هامش اللقاء، تفقد وزير الشباب والرياضة اجتماعات المنظمة الكشفية العالمية، في مجالات تطوير الأعمال ودعم الجمعيات الوطنية، كما تفقد ورش العمل الخاصة بالمنظمة والتي يشارك بها وفود من الاقاليم الكشفية الخمسة في العالم وذلك خلال الفترة من (٤-٩) مايو الجاري.