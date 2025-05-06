شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس بالشرطة الرواندية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية وعدد من ضباط إنفاذ القانون بعدة دول أفريقية من المشاركين فى البرنامج التدريبى الذى تنظمه كلية الشرطة الرواندية فى مجال القيادة والأركان العليا للشرطة.

تضمنت فعاليات الجولة الدراسية للمشاركين فى البرنامج التدريبى زيارة لأكاديمية الشرطة لمعرفة الإمكانيات التدريبية والتعليمية للأكاديمية فى مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشرطية المحلية والإفريقية، وشهدت تلك الزيارة حضور المشاركين لمحاضرتين حول جهود وزارة الداخلية فى مجال مكافحة الإرهاب والدور المجتمعى للوزارة فى مجال حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حيث تفقدوا المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات مع إستعراض جهود مكافحة المخدرات والتعاون الدولى والإقليمى لمكافحة هذه الجريمة .

كما شهدت جولة الدارسين زيارة للمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة والذى يستقبل الكوادر الأمنية من مختلف الدول للإستفادة من إمكاناته التدريبية ذات المعايير الدولية .

كما تفقد المشاركون فى البرنامج التدريبى المعهد القومى للحراسات والتأمين الذى طالما كان له الريادة والسبق فى تدريب الكوادر الأمنية الإفريقية على حراسة وتأمين الشخصيات والمنشآت الهامة.كما تضمنت الجولة الدراسية زيارة لقطاع الأمن العام حيث شاهدوا مسارح الجريمة ومدى الكفاءة الأمنية المصرية فى التعامل مع مختلف أنواع الجرائم والحرص على إستفادة الكوادر الأمنية الدولية منها. كما تم تنظيم زيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان لإستعراض أوجه التطوير فى المنظومة العقابية ، والتى تعد تجربة مصرية إنسانية متفردة فى رعاية وتأهيل النزلاء .. وقام الدارسون بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد من أهم المدن الذكية المصرية وأيقونة الجمهورية الجديدة. وتمثل تلك الزيارة إنعكاساً لما تتمتع به وزارة الداخلية من إمكانيات تدريبية، مما يجعلها مقصداً للكوادر الأمنية من مختلف الدول للإستفادة من هذه الإمكانيات سواء البشرية أو اللوجستية.



أعضاء هيئة التدريس بالشرطة الرواندية بأكاديمية الشرطة



جانب من الزيارة