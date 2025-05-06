شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: ‏استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن المجمدة وبيض المائدة داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

وأكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة، أنه طبقا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية للمستهلكين في المنافذ التابعة لوزارة التموين في كافة المنافذ الثابتة والمتنقلة بتخفيضات عن السوق المحلية وإنه يتم طرح كيلو الدواجن 125 جنيها بدلا من 135 جنيها ، و طبق البيض 30 بيضة بسعر 120 جنيها، وكيلو اللحوم السوداني الطازجة 285 جنيها، وكيلو اللحوم المجمدة 210 جنيهات، وذلك في 289 مجمع استهلاكي و30 سيارة متنقلة ما بين صرف سلع تموينية وسلع حرة على مستوي القاهرة.

وفي مجال الرقابة على الأسواق أكد ثابت أنه يتم شن 22 حملة رقابية على كافة الأسواق في مختلف أحياء محافظة القاهرة بعدد 37 حي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخري من مباحث التموين و هيئة سلامة الغذاء و جهاز حماية المستهلك.