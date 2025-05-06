شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: مبادرة لتبسيط الأبحاث العلمية للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الثقافة العلمية ونشر المعرفة بأسلوب مبسط يسهم في بناء مجتمع واعٍ بقيمة البحث العلمي ودوره في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التوعوية التي تخرج من المؤسسات البحثية الوطنية لتقريب نتائج الأبحاث من الجمهور، وتحفيز الشباب على الإبداع والاستكشاف.

وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة علمية جديدة بعنوان "العلم للجميع"، تهدف إلى تبسيط العلوم وعرض الأبحاث التطبيقية والنتائج التي توصل إليها الباحثون بالمعهد بلغة سهلة تناسب القارئ غير المتخصص، وتُبرز في الوقت ذاته أهمية البحوث المنشورة دوليًا في خدمة المجتمع.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث في نشر سلسلة "العلم للجميع"، لإتاحة محتواها للجمهور عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ودعم جهود التوعية العلمية من داخل المعاهد البحثية.