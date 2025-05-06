شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» برئاسة الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمستحضرات المُقدمة من قبل الشركة.

شهد الاجتماع استعراض سُبل التعاون المشترك والتأكيد على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني اللازم، بما يضمن مطابقة المستحضرات للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً، ويُعزز من فرص توطين صناعة اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، وبحث الآليات المقترحة لتذليلها، بما يتماشى مع الضوابط التنظيمية المعمول بها، وبما لا يؤثر على سلامة ومأمونية المستحضرات.

وخلال كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي، استمرار هيئة الدواء المصرية في دعم الشركات الجادة وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة التي تساهم في الارتقاء بجودة الصناعات الدوائية في مصر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة والشفافية.

وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى دعم وجهود توطين صناعة الدواء لتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير صناعة الدواء داخل السوق المصري، وتوفير الدواء بأعلى كفاءة وجودة للمريض بأسعار مناسبة.

وأوضح أهمية التعاون مع شركات الدواء المحلية لتعميق توطين الصناعة، مشيرًا إلى قيام الدولة المصرية بتسهيل الإجراءات لكل قواعد تسجيل الأدوية المبتكرة، ووضع الحلول التطبيقية للتحديات التي تواجه من يرغب في تصنيع الدواء محليًا.

شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية د.أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الاكلينيكية، ود.أميرة محجوب رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن جانب للشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا» د.إيرين فؤاد، الرئيس التنفيذي للشركة، ود.هبة على، رئيس قطاع العمليات بالشركة، ود.هناء عمر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الشركة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الوطنية وتطوير قطاع اللقاحات الحيوية، والعمل على توطين أحدث اللقاحات وفتح أسواق تصديرية جديدة.