شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار مد إدراج 11 متهما على قوائم الإرهاب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة "إرهاب"، إدراج 11 متهمًا علي قوائم الإرهاب، وذلك بعد طلب النائب العام بمد الإدراج رقم 1 لسنة 2020 قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية كلا من المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل، وضياء الدين حامد، ووكيل النيابة محمد رفعت طلبة، وأمين السر ممد هلال، وكذلك أسماء المتهمين الذي صدر قرار مد الإدراج بشأنهم لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة.















