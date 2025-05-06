شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر: غزة تقترب من الانهيار الكامل والوضع الإنسانى متدهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من أن الأوضاع الإنسانية في القطاع "تأخذ في التدهور بشكل متسارع"، مؤكدًا أننا "نقترب من نقطة الانهيار الكامل إذا لم يحدث تغيير فوري وفعلي على الأرض".

وقال مهنا، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن "التحرك الإنساني بات مقيدًا بشدة"، مشددًا على ضرورة السماح الفوري بإدخال الدعم الإنساني العاجل والضروري دون عوائق وبشكل آمن، كي تتمكن المنظمات من الوصول إلى آلاف المدنيين المحاصرين في ظروف كارثية.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد حذّرت مسبقًا من الوصول إلى هذه المرحلة، التي قد تصبح معها أي محاولات للتدخل غير مجدية في وجه الآثار المدمرة.

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حذرت أيضًا من نفاد ثلث الإمدادات الطبية الأساسية في القطاع، متوقعة أن ينفد الثلث الأخير خلال أقل من شهرين، معلّقًا على ذلك بقوله: "هذا يعني ببساطة شللًا شبه كامل في تقديم الخدمات الصحية للفلسطينيين في هذا الظرف الحرج".

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أرسلت صباح اليوم شحنة طبية تحتوي على مستلزمات وأدوية إلى مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية في خان يونس، لدعم الفرق الطبية والمستشفيات، لا سيما في غرف العمليات والطوارئ، لكنه أبدى قلقه من أن استمرار إيصال مثل هذه الشحنات قد يصبح مستحيلًا في ظل الأوضاع الحالية.