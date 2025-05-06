شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف منحة لـ 5223 من العمالة غير المنتظمة فى أسيوط.. 1500 جنيه لكل عامل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن انطلاق صرف منحة عيد العمال لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل بالمحافظة، بإجمالي عدد 5223 مستفيدًا، وبقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، وذلك اعتبارًا من 5 مايو الجاري ولمدة شهر، من خلال جميع فروع مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتمدة.

وأكد المحافظ، أن صرف هذه المنحة يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتحت إشراف وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران.

وأشار المحافظ إلى تلقيه تقريرًا من مديرية العمل بأسيوط، برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، يفيد ببدء صرف المنحة وفقًا لقاعدة بيانات العمالة المسجلة، مؤكدًا توجيهاته لكافة الجهات المعنية بالتنسيق لضمان صرف المنحة بسلاسة ويسر، تنفيذًا للضوابط الواردة من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ووفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن رعاية وتشغيل هذه الفئة المهمة من أبناء المجتمع.