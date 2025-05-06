شكرا لقرائتكم خبر عن محامى المتهم فى قضية الطفل ياسين يستأنف على الحكم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر قضائية، أن الجهة المنوط بها تحديد دائرة الاستئناف على الحكم الصادر على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، هى محكمة استئناف الإسكندرية والتى تتبعها دوائر جنايات دمنهور.

وأضافت المصادر أن محامى المتهم فى هذه القضية تقدم باستئناف على الحكم وفقا للقواعد القانونية، فيما يجرى تحديد الدائرة التى تنظر القضية ومواعيد بدء الجلسات من قبل محكمة استئناف الإسكندرية لنظرها مجددا أمام إحدى دوائر جنايات دمنهور.

وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة ، بمحكمة إيتاى البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالى بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل فى مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.

وعقدت أولى الجلسات وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور المجنى عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، فيما احتشد المئات من المواطنين أمام محكمة جنايات دمنهور بمركز إيتاى البارود للتضامن مع قضية الطفل المعتدى عليه مطالبين بالقصاص من المتهم فى هذه الواقعة، وظهر الطفل ياسين داخل المحكمة مرتديًا بجانب أسرته قناع سبايدر مان فى رساله واضحه على قوته والثقة بالنفس.