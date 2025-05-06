"تعليم الإسكندرية" تنشر جدول امتحانات نهاية العام لسنوات النقل بالتعليم الأساسى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن جدول امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل بالتعليم الأساسى ، المرحلة الابتدائية والإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات في 21 مايو 2025 وتنتهي في 4 يونيو 2025 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

وقد اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2024 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 21 مايو 2025 وتنتهي في 4 يونيو 2025 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

ووجه محافظ الإسكندرية، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين جميع المديريات والمرافق الخدمية وعلى رأسها مديرية التربية والتعليم ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.



جدول امتحانات نهاية العام الدراسي (2)



جدول امتحانات نهاية العام الدراسي (3)



جدول امتحانات نهاية العام الدراسي (4)



جدول امتحانات نهاية العام الدراسي (5)