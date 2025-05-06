شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية أمريكية تدمر الطائرات المدنية فى مطار صنعاء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي، دمرت صالة المطار، بالإضافة إلى طائرات مدنية ومرافق خدمية أخرى.



فيما قالت وسائل إعلام يمنية، إن القصف على منطقتي صنعاء وعمران عمل إسرائيلي أمريكي مشترك، لافتة إلى أنه تم قصف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة.



وأشارت إلى أن القصف استهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث، ومحطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة على أمس الإثنين، وأسقطت نحو 50 قذيفة على ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيس لدخول المساعدات والبضائع إلى البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم إن 30 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن الطيران الحربي الأمريكي شن 3 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.