شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لشركة "فيزا": مصر إحدى أهم الأسواق بالنسبة لنا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة "فيزا" تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا في هذا الصدد بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصرى.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، ومنوهاً إلى أنه سيكون هناك منتدى مهم ستستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، وسيحضره عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، سيتم خلاله استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية، والحوافز التي يُمكن منحها لهذه الشركات.

وفي غضون ذلك، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة "فيزا" التي تعد إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.

وتطرق "عبدالله" في هذا الإطار إلى الحديث عن حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي استفاد منها بشكل أساسي المواطن المصري على مستوى الجمهورية، بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان، ولهذا يعد التعاون مع شركات عالمية مثل "فيزا" تعاونًا مثمرًا للغاية.

بدوره، أكد ارايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث إن السوق المصرية تُعد إحدى أهم الأسواق بالنسبة لشركة فيزا على مستوى العالم.

واستعرض "ماكنيرني" خطة شركة فيزا لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى استراتيجية الشركة للعمل في السوق المصرية في أكثر من مسار في ضوء الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية في مجال الرقمنة، ومن بينها توسيع العمل ببرنامج بطاقة المواطن (كارت الخدمات الموحد)، الذي يشمل خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن الشركة لديها خطة للانتقال إلى تطبيق الكارت الموحد في محافظات أخرى بعد أن تم العمل به تجريبيًا في محافظة بورسعيد خلال الآونة الأخيرة.

كما عرض الرئيس العالمي التنفيذي لشركة فيزا مقترحًا للشركة الأمريكية يُمكن من خلاله دعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا "فيزا بلس" التي يُمكن من خلالها تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

وتطرق "ماكنيرني" إلى الحديث عن خطة الشركة لإدخال المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، ويشمل ذلك الدفع الإلكتروني في القطارات والأتوبيسات وغيرها من وسائل الانتقال، وذلك في ضوء ما يشهده قطاع النقل من تطور كبير.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المُقدم من جانب شركة فيزا بالتنسيق ببن البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذا المقترح يُعجل من تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية دوليًا، مع استعراض الرؤية الاستشرافية لهذه التطورات على المديين القصير والمتوسط على الأسواق العالمية.