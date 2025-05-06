شكرا لقرائتكم خبر عن شعرها أنقذها من الموت.. فيديو لفتاة تحاول إلقاء نفسها من الدور الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد صادم، حاولت فتاة فى كوريا الجنوبية إلقاء نفسها من الطابق الـ20 في أحد المباني، وفق ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب الفيديو المنتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، التقطت كاميرات المراقبة الحادثة التى تحولت من محاولة انتحار إلى محاولة انقاذ عندما هرع شخصان إلى الفتاة محاولين سحبها قبل أن تسقط.

وتمكن أحد الرجلين من أن يمسك بالفتاة من شعرها نظرا لأنه لم يتمكن من التقاطها بشكل آخر.