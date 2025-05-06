شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني تضامن مصر مع بلاده بعد استهداف بورسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطى، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية السودان عمر صديق، معربًا عن تضامن مصر مع السودان إزاء الاستهداف الأخير للبنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية في بورسودان.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تجاوز التصعيد الخطير الحالي وتحقيق التهدئة وصولًا لوقف إطلاق النار المنشود، وبما يسهم في تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء السودان الشقيق.

من جانبه..ثمن وزير خارجية السودان الدعم المصري الواضح للسودان، معربًا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.