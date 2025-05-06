شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يهدد بقصف مطار صنعاء الدولى ويطالب بالإخلاء الفورى والان مع تفاصيل الخبر

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مطار صنعاء الدولي، مطالبا المتواجدين بالمنطقة بـ"الإخلاء الفوري".

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في بيان اليوم، الثلاثاء: "إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وحفاظًا على سلامتكم".

وأضاف: "ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا، والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

قالت القناة الـ12 العبرية، إن المقاتلات الإسرائيلية المشاركة في قصف اليمن، أمس الإثنين، أسقطت نحو 50 قذيفة على ميناء الحديدة الذي يعتبر الشريان الرئيس لدخول المساعدات والبضائع إلى البلاد.

ونقلت القناة عن مسؤولين قولهم إن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن الجاري الآن.

بدورها أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن الطيران الحربي الأمريكي شن 3 غارات على منطقة السواد في مديرية سنحان جنوبي صنعاء.