شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على غزة لـ52 ألفا و615 شهيدا و11 ألفا و118 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذى تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52.615 شهيد، و118.752 مصاب، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، بأن من بين الحصيلة 2.507 شهيد، و6.711 مصاب، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 48 شهيدا، و142 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.