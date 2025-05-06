شكرا لقرائتكم خبر عن التعبئة والإحصاء: 1.6 مليون أسرة مستفيدة من الإيجار القديم على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يقوم بدور وطني، وأن التعداد السكاني من العمليات الإحصائية التي تتم كل 10 سنوات، وتتم بكفاءة ودقة عالية.

وأكد اللواء خيرت بركات أن التعداد يشمل حصر شامل للمباني والخدمات والخصائص المختلفة، وويتم التحصل على البيانات الخاصة بالإيجار بالتفاصيل المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، بكل التفاصيل المتعلقة بالمباني، ويشمل التعداد أيضا الاستخدام "الملكية" و"طريقة الإنشاء" و"النوع" و"الحيازة" ونظام الإيجار الشهرى.

وتابع رئيس الجهاز:" كل البيانات المطلوبة لمشروع القانون متوفرة تماما لدينا، البيانات والأرقام التي تم بناء مشروع حياة كريمة كانت من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومشروع تنمية الأسر المصرية اعتمد أيضا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحضور، كذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية اعتمدت على بيانات الجهاز، وسبق وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الاعتماد على بيانات الجهاز لتحسين مؤشرات الحياة، مؤكدا أن بيانات الجهاز يتم الاعتماد عليها بصورة كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات.

وتابع :" عدد الأسر 23 مليونا بواقع 94 مليون فرد، وبلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات بنظام الإيجار القديم، 1.6 مليون أسرة، بواقع عدد أفراد يبلغ حوالى 6 ملايين فرد، 82% منهم في 4 محافظات القاهرة الجيزة والاسكندرية والقليوبية".



وتابع :" يوجد وفقا للتعداد السكاني في عام 2017 حوالي 42 مليون وحدة، خاضعة للإيجار القديم، 69% منها في 4 محافظات وهم القاهرة الجيزة والإسكندرية والقليوبية.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.