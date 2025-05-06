شكرا لقرائتكم خبر عن الإسرائيلى المتطرف سموتريتش: سندمر غزة ونهجر الفلسطينيين إلى دولة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

تأكيدا على الطبيعية الاحتلالية والتطرف النازي، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "أعتقد أنه سيكون من الممكن إعلان "انتصرنا" خلال بضعة أشهر. ستُدمر غزة بالكامل، وسيُركز سكانها من محور موراج جنوبًا - ومن هناك سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وبحسب القناة الـ12 العبرية، أضاف سموتريتش: "إن نتنياهو تقرر الذهاب نحو عملية قوية لإخضاع حركة حماس واستعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة"، حسب وصفه.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى في حال التوصل إلى اتفاق آخر بشأن الرهائن، داعيًا الإسرائيليين إلى تبني "الاحتلال".

وقال سموتريتش للقناة الـ12: "نحن سنحتل قطاع غزة أخيرًا. سنتوقف عن الخوف من كلمة احتلال"، وأضاف: "نحن نسيطر أخيرا على المساعدات الإنسانية بالكامل، حتى لا تتحول إلى إمدادات لحماس، نحن نفصل بين حماس والسكان، ونطهر القطاع، ونعيد الرهائن - ونهزم حماس".