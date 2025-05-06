شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين إسرائيليين وشرطة الاحتلال خلال مظاهرات بالقدس ضد نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن مئات المحتجين المناهضين لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، تظاهروا خارج الكنيست في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، حيث قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلية بتفريق بعضهم بالقوة، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والضباط.

وسار المتظاهرون من جسر الأوتار إلى مجمع الكنيست للمشاركة في مظاهرة تزامنت مع أول اجتماعات للكتل البرلمانية الأسبوعية بعد انتهاء عطلة الربيع.

وقال متظاهرون لقناة 12 الإخبارية إنهم حضروا للاحتجاج على عدة قضايا، من بينها الفشل في استعادة الرهائن الـ59 المتبقين في غزة، والتجنيد المكثف لقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومعاملة المعلمين في ظل نزاع الأجور المستمر.

وقال منظمو الاحتجاج إنه تم اعتقال شخصين على الأقل خلال المواجهات، وأن أحدهما أُطلق سراحه بعد وقت قصير.